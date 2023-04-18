Даріуш кинув виклик Пуар'є

Джерело - Чемпіон.
Претендент на титул UFC у легкій вазі Бенейл Даріуш хоче побитися з Дастіном Пуар'є.
Про це заявив сам іранський боєць.
"Я хотів би провести з ним поєдинок. Упевнений, що Дастін точно не злетить з бою, на відміну від Чарльза Олівейри. Дату і вагову категорію він може вибрати сам.
Зрозуміло, ми маємо побитися не пізніше червня. Я просто хочу провести хоча б один поєдинок перед тим, як повністю посивітиму", - зазначив Даріуш у твіттері.
I much prefer this. I have more confidence in Dustin showing up than Charles. Dustin can pick the weight and the date. Obviously no later than June. I’m trying to get another fight before I go completely gray. https://t.co/lJepYhRsN4— Beneil Dariush (@beneildariush) April 18, 2023
Нагадаємо в останньому своєму бою іранець здолав Матеуша Гамрота одноголосним рішенням суддів.