Даріуш кинув виклик Пуар'є

Претендент на титул UFC у легкій вазі Бенейл Даріуш хоче побитися з Дастіном Пуар'є.

Про це заявив сам іранський боєць.

"Я хотів би провести з ним поєдинок. Упевнений, що Дастін точно не злетить з бою, на відміну від Чарльза Олівейри. Дату і вагову категорію він може вибрати сам.

Зрозуміло, ми маємо побитися не пізніше червня. Я просто хочу провести хоча б один поєдинок перед тим, як повністю посивітиму", - зазначив Даріуш у твіттері.