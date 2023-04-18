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Даріуш кинув виклик Пуар'є

Іранець хоче здобути хайповий бій
Сьогодні 19:26 163 0
Даріуш кинув виклик Пуар'є
Фото Getty Images
#Дастін Пуар’є

Джерело - Чемпіон.

Претендент на титул UFC у легкій вазі Бенейл Даріуш хоче побитися з Дастіном Пуар'є.

Про це заявив сам іранський боєць.

"Я хотів би провести з ним поєдинок. Упевнений, що Дастін точно не злетить з бою, на відміну від Чарльза Олівейри. Дату і вагову категорію він може вибрати сам.

Зрозуміло, ми маємо побитися не пізніше червня. Я просто хочу провести хоча б один поєдинок перед тим, як повністю посивітиму", - зазначив Даріуш у твіттері.

Нагадаємо в останньому своєму бою іранець здолав Матеуша Гамрота одноголосним рішенням суддів.

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