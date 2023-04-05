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Мотор зазнав розгромної поразки у Другій Бундеслізі

Сьогодні 08:44 215 0
Мотор зазнав розгромної поразки у Другій Бундеслізі
#Мотор

Джерело - Чемпіон.

Мотор поступився Людвігсгафену у перенесеному матчі 16 туру Другої Бундесліги.

Гра завершилася з рахунком 26:35.

У другій Бундеслізі Мотор має 8 перемог, 2 нічиї та 16 поразок. 

Друга Бундесліга

16 тур, 4 квітня

Людвігсгафен (Німеччина) – Мотор (Україна) – 35:26 (16:9)

Мотор: Дмитро Горіга (6), Владислав Щербіна (4), Віталій Горовий (4), Дмитро Тютюнник (3), Юрій Кубатко (2), Олексій Томашевський (2), Олександр Онуфрієнко (2), Олександр Касай (2), Едуард Кравченко (1). Воротарі: Назар Чудінов (8 сейвів), Геннадій Комок (1 сейв), Михайло Будко (0 сейвів).

Раніше гравець Мотора Турченко перейшов у французький Лімож.

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