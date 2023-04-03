Верняєв повернувся до складу збірної України зі спортивної гімнастики

Олег Верняєв повідомив до повернення в збірну України

Джерело - Чемпіон.

Олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Верняєв офіційно повернувся до складу національної збірної після скорочення терміну дискваліфікації.

Про це він повідомив у Інстаграмі.

"Тепер офіційно. У основному складі національної збірної України зі спортивної гімнастики", - сказав Верняєв.

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Дискваліфікація Верняєва через позитивний тест на мельдоній мала тривати до листопада 2024 року.

Рішення про скорочення дискваліфікації було прийнято на засіданні Спортивного арбітражного суду (CAS) у Лозанні.