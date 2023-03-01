Мотор переміг Єврофарм і вийшов до плей-оф Європейської ліги

Запоріжці піднялися на четверте місце в групі D

Джерело - Чемпіон.

Мотор здобув перемогу над Єврофармом у межах 10-го туру групового етапу Європейської ліги.

Матч завершився з рахунком 25:27.

Перемога над командою з Північної Македонії дозволила запоріжцям піднятися на четверте місце групи D та вийти у 1/8 фіналу турніру.

Європейська ліга з гандболу

Група D, 10 тур

Єврофарм - Мотор 25:27 (13:15)

Суперником Мотора в 1/8 фіналу стане хорватський клуб Нексе. Матчі відбудуться 21 та 28 березня.

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