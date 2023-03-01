Головне
Ротань - новий головний тренер збірної України
Вчора 13:13 3363
4 вакансії для Ротаня: за які ще роботи міг би взятися український тренер
Сьогодні 13:47 549
Помер легендарний рекордсмен за кількістю голів на одному ЧС Фонтен
Сьогодні 13:42 90 1
Мотор переміг Єврофарм і вийшов до плей-оф Європейської ліги
Сьогодні 13:14 230
Костюк вийшла до другого кола турніру в Остіні
Сьогодні 10:36 230
Сергій Дзинзирук: Пропонували 100 тисяч доларів за бій в США
Сьогодні 09:34 7191
Ротань визначився з тренерським штабом збірної України
Вчора 21:09 975
Рух поступився Мілану в 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА
Вчора 17:54 940
Шахтар впевнено переграв Минай у перенесеному матчі УПЛ
Вчора 16:50 703
Жахлива помилка Трубіна: воротар Шахтаря просто подарував гол Минаю - ВІДЕО
Вчора 16:29 11703 2
Прямі трансляції

Мотор переміг Єврофарм і вийшов до плей-оф Європейської ліги

Сьогодні 13:14 230 0
Запоріжці піднялися на четверте місце в групі D
Мотор переміг Єврофарм і вийшов до плей-оф Європейської ліги
#Мотор

Джерело - Чемпіон.

Мотор здобув перемогу над Єврофармом у межах 10-го туру групового етапу Європейської ліги.

Матч завершився з рахунком 25:27.

Перемога над командою з Північної Македонії дозволила запоріжцям піднятися на четверте місце групи D та вийти у 1/8 фіналу турніру.

Європейська ліга з гандболу
Група D, 10 тур

Єврофарм - Мотор 25:27 (13:15)

Суперником Мотора в 1/8 фіналу стане хорватський клуб Нексе. Матчі відбудуться 21 та 28 березня.

Гол української гандболістки серед найкращих кидків тижня в Європейській лізі

Коментарі ()
Популярне зараз
Сергій Дзинзирук: Пропонували 100 тисяч доларів за бій в США Сергій Дзинзирук: Пропонували 100 тисяч доларів за бій в США 7191
Жахлива помилка Трубіна: воротар Шахтаря просто подарував гол Минаю - ВІДЕО Жахлива помилка Трубіна: воротар Шахтаря просто подарував гол Минаю - ВІДЕО 11703 2
9 років тому Ломаченко програв свій перший бій в кар'єрі 9 років тому Ломаченко програв свій перший бій в кар'єрі 2225
Футболіст, який належить Шахтарю, розриває в Кубку Англії: відео шедеврального голу Футболіст, який належить Шахтарю, розриває в Кубку Англії: відео шедеврального голу 2037
Ротань: Ми поспілкуємося з майбутнім головним тренером Ротань: Ми поспілкуємося з майбутнім головним тренером 1970
Рік тому російські військові вбили українського біатлоніста Рік тому російські військові вбили українського біатлоніста 7935
Рекомендуємо
Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа 5685
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 9061
Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу 33867
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 18058
Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули 3682
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 30701 3