Мотор переміг Єврофарм і вийшов до плей-оф Європейської ліги

Джерело - Чемпіон.
Мотор здобув перемогу над Єврофармом у межах 10-го туру групового етапу Європейської ліги.
Матч завершився з рахунком 25:27.
Перемога над командою з Північної Македонії дозволила запоріжцям піднятися на четверте місце групи D та вийти у 1/8 фіналу турніру.
Європейська ліга з гандболу
Група D, 10 тур
Єврофарм - Мотор 25:27 (13:15)
Суперником Мотора в 1/8 фіналу стане хорватський клуб Нексе. Матчі відбудуться 21 та 28 березня.
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