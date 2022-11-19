Президент УАФ Андрій Павелко та генеральний секретар Української асоціації футболу Юрій Запісоцький мають з'явитися до Генпрокуратури для повідомлення про підозру у кримінальному провадженні.

Про це повідомляє FootballHub.

Повідомлялося, що 18-го листопада президент Павелко отримав від Генеральної Прокуратури України повістку, за якою він у вівторок, 22-го листопада, мав з'явитися до Генпрокуратури на слідчі дії.

Однак за інформацією джерела, Андрій Павелко має з'явитися у зазначений день до Генпрокуратури для повідомлення про підозру у кримінальному провадженні, яке зареєстроване ще в червні 2018-го року.