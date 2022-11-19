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Павелко отримає в Генпрокуратурі підозру в кримінальному провадженні, - ЗМІ

Сьогодні 16:51 292 0
Павелко отримає в Генпрокуратурі підозру в кримінальному провадженні, - ЗМІ

Президент УАФ Андрій Павелко та генеральний секретар Української асоціації футболу Юрій Запісоцький мають з'явитися до Генпрокуратури для повідомлення про підозру у кримінальному провадженні.

Про це повідомляє FootballHub.

Повідомлялося, що 18-го листопада президент Павелко отримав від Генеральної Прокуратури України повістку, за якою він у вівторок, 22-го листопада, мав з'явитися до Генпрокуратури на слідчі дії. 

Однак за інформацією джерела, Андрій Павелко має з'явитися у зазначений день до Генпрокуратури для повідомлення про підозру у кримінальному провадженні, яке зареєстроване ще в червні 2018-го року.

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