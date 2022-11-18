Президенту УАФ Андрію Павелку була вручена повістка до Генеральної прокуратури України.

Про це повідомляє журналіст Костянтин Андріюк.

"Сьогодні вранці на КПП на виїзді з міста Вишгород було помічено авто, де був голова Української Футбольної Асоціації - Андрій Павелко. Помітили його представники Генеральної Прокуратури України. Та вручили Андрію Васильовичу повістку. Отже, у вівторок керівник УАФ має з'явитися до Генпрокуратури на слідчі дії", - написав Андріюк.