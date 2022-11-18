Головне
Андріюк: Павелку вручили повістку до Генпрокуратури
Сьогодні 19:00 309
Катар – Еквадор: анонс і прев’ю матчу чемпіонату світу-2022
Сьогодні 19:53 101
S1mple задонатив 100 тисяч доларів у межах співпраці NAVI з UNITED24
Сьогодні 19:16 156
Гутцайт: Суркісом та Шуфричем подані заяви про вихід зі складу НОК
Сьогодні 18:25 371
Павелко призупинив членство в НОК через обрання представників ОПЗЖ
Сьогодні 18:02 267 1
Пронін підтримав Шевченка і вийшов зі складу НОК
Сьогодні 17:33 442
Шевченко: Не можу залишитися в складі НОК за такого складу
Сьогодні 16:39 4412
За минулий тиждень ЗСУ отримали два позашляховики і вантажівку за сприяння Favbet Foundation
Сьогодні 15:03 183
Зоря розгромила Олександрію у 14 турі УПЛ
Сьогодні 14:52 479
Катар - чемпіон світу зі скандалів
Сьогодні 13:22 744 3
Прямі трансляції

Андріюк: Павелку вручили повістку до Генпрокуратури

Сьогодні 19:00 309 0
Журналіст розповів про вручення повістки президенту УАФ
Андріюк: Павелку вручили повістку до Генпрокуратури
#Андріюк, #Андрій Павелко, #Українська асоціація футболу (УАФ)

Джерело - АНДРІЮК ONLINE.

Президенту УАФ Андрію Павелку була вручена повістка до Генеральної прокуратури України.

Про це повідомляє журналіст Костянтин Андріюк.

"Сьогодні вранці на КПП на виїзді з міста Вишгород було помічено авто, де був голова Української Футбольної Асоціації - Андрій Павелко. Помітили його представники Генеральної Прокуратури України. Та вручили Андрію Васильовичу повістку. Отже, у вівторок керівник УАФ має з'явитися до Генпрокуратури на слідчі дії", - написав Андріюк.

Золоті меблі, взуття на 150 тисяч доларів та розкішний пляж на державній землі: журналісти показали будинок Павелка

Коментарі ()
Популярне зараз
Шевченко побажав удачі Левандовському на ЧС-2022 Шевченко побажав удачі Левандовському на ЧС-2022 865
Шевченко: Не можу залишитися в складі НОК за такого складу Шевченко: Не можу залишитися в складі НОК за такого складу 4412
Волочай: Я хочу знати імена тих, хто проголосував за Суркіса і Шуфрича Волочай: Я хочу знати імена тих, хто проголосував за Суркіса і Шуфрича 19628 3
Луческу часто проявляє агресію і деспотизм Луческу часто проявляє агресію і деспотизм 1774
Катар заплатив Еквадору за перемогу на ЧС-2022, - ЗМІ Катар заплатив Еквадору за перемогу на ЧС-2022, - ЗМІ 1166
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 28914 2
Рекомендуємо
Дівчина дня. Айлін Гу - американська модель, яка виграла золоту медаль для Китаю Дівчина дня. Айлін Гу - американська модель, яка виграла золоту медаль для Китаю 11215
На Олімпіаді в Сочі українка Мацьоцька відмовилась виходити на старт через події в Україні, Підгрушну довго вмовляли не робити політичних заяв На Олімпіаді в Сочі українка Мацьоцька відмовилась виходити на старт через події в Україні, Підгрушну довго вмовляли не робити політичних заяв 70277 5
Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію 31928 2
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 29224 1
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни 7002
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 259750