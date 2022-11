Легковаговик Дастін Пор’є (29-7) переміг Майкла Чендлера (23-8) у межах UFC 281.

Пор’є здолав Чендлера задушливим прийомом у третьому раунді.

THE DIAMOND GETS IT DONE IN AN INSTANT CLASSIC 💎 #UFC281 pic.twitter.com/56vHlHqfaI