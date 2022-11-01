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Ковтун та Радівілов вийшли до фіналів чемпіонату світу зі спортивної гімнастики

Сьогодні 16:43 274 0
Ковтун та Радівілов вийшли до фіналів чемпіонату світу зі спортивної гімнастики
#Ігор Радівілов, #Ілля Ковтун

Джерело - Чемпіон.

Українські гімнасти Ілля Ковтун та Ігор Радівілов виступили у кваліфікації чемпіонату світу зі спортивної гімнастики у Ліверпулі (Велика Британія).

Два фінали - саме такий результат виступ українських спортсменів. Лідер збірної Ілля Ковтун відібрався у фінал багатоборства. З результатом 81,732 бала за 6 вправ він став 15-м. Ще одним фіналістом став Ігор Радівілов. Український гімнаст показав четвертий результат у кваліфікації із сумою балів 14,566 у своєму коронному виді – опорному стрибку.

В інших вправах українці не змогли пробитися до фіналу. За підсумками командної кваліфікації українська збірна стала 21-ю.

Фінал чоловічого багатоборства відбудеться у п'ятницю, 4 листопада, початок о 20:00 за Києвом.

У неділю, 6 листопада, о 15.30 розпочнеться фінал в опорному стрибку, цього ж дня змагатимуться і фіналісти на паралельних брусах.

Завершились кваліфікаційні змагання серед жінок. Українські дівчата не порадували результатами і не змогли відібратися до фіналів багатоборства, командних змагань та окремих вправ.

Найкращою з українок стала Юлія Касьяненко (62-а), команда за підсумками кваліфікації зупинилася на останньому, 23 місці. На жаль, жіноча збірна закінчує виступи на чемпіонаті світу.

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