Джерело - sport.ua.
Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка невдовзі покине свою посаду.
Про це повідомляє Sport.ua.
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17 листопада відбудеться чергова звітно-виборна Генеральна асамблея НОК, на якій оберуть нового очільника організації.
Сергій Бубка, який обіймав посаду з 2005 року, не буде подавати своєї кандидатури.
Основними претендентами на пост президента будуть: чинний Міністр молоді і спорту України Вадим Гутцайт та олімпійський чемпіон і народний депутат Жан Беленюк.
Також повідомляється, що Бубка планує підтримувати на виборах Вадима Гутцайта.