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Бубка покине посаду президента НОК України - ЗМІ

Сьогодні 13:20 141 0
У Національного олімпійського комітету України буде новий президент
Бубка покине посаду президента НОК України - ЗМІ
#Жан Беленюк, #Вадим Гутцайт, #Сергій Бубка

Джерело - sport.ua.

Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка невдовзі покине свою посаду.

Про це повідомляє Sport.ua.

Актуально: Волочай: Ніхто не знає, де Бубка, який отримав 7,5 млн доларів від МОК

17 листопада відбудеться чергова звітно-виборна Генеральна асамблея НОК, на якій оберуть нового очільника організації.

Сергій Бубка, який обіймав посаду з 2005 року, не буде подавати своєї кандидатури.

Основними претендентами на пост президента будуть: чинний Міністр молоді і спорту України Вадим Гутцайт та олімпійський чемпіон і народний депутат Жан Беленюк. 

Також повідомляється, що Бубка планує підтримувати на виборах Вадима Гутцайта.

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