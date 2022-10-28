У Національного олімпійського комітету України буде новий президент

Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка невдовзі покине свою посаду.

Про це повідомляє Sport.ua.

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17 листопада відбудеться чергова звітно-виборна Генеральна асамблея НОК, на якій оберуть нового очільника організації.

Сергій Бубка, який обіймав посаду з 2005 року, не буде подавати своєї кандидатури.

Основними претендентами на пост президента будуть: чинний Міністр молоді і спорту України Вадим Гутцайт та олімпійський чемпіон і народний депутат Жан Беленюк.

Також повідомляється, що Бубка планує підтримувати на виборах Вадима Гутцайта.