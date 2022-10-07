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Волочай: Ніхто не знає, де Бубка, який отримав 7,5 млн доларів від МОК

Сьогодні 15:12 271 0
Відомий коментатор прокоментував діяльність Сергія Бубки та Вадима Гутцайта
Волочай: Ніхто не знає, де Бубка, який отримав 7,5 млн доларів від МОК
#НОК України, #Вадим Гутцайт, #МОК (Міжнародний олімпійський комітет), #Сергій Бубка, #Віталій Волочай

Джерело - Чемпіон.

Наразі невідомо куди пішли 7,5 млн доларів від МОК для спортсменів, які отримав НОК України.

Про це розповів відомий коментатор Віталій Волочай.

"Наше Міністерство молоді і спорту, наш НОК займаються я не знаю чим. Я не знаю, де Сергій Бубка, ніхто не знає. На ЧС з легкої атлетики в Юджині він з’явився на перший день турніру, не підійшов до нашої збірної, не привітався з жодним нашим спортсменом, він з’явився на бенкеті в компанії двох охоронців і наступного дня зник. З того часу ніхто не знає, де він, не знає, чим він займається". 

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"Від себе скажу, що я туди ще не дуже поглибився. Але в інтерв’ю я запитав у кількох очільників федерацій і топових спортсменів ім’я проблеми – дуже багато хто сказав, що це міністр спорту Вадим Гутцайт, який замість того, щоб об’єднувати, роз’єднує на цю мить".

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"У них до нього претензії, у нього – до них. Ніхто не знає, де цей самий клей, який має склеювати під назвою НОК України під керівництвом Бубки, який отримав 7,5 млн доларів підтримки від МОК для спортсменів – ніхто тих грошей в очі не бачив, ніхто не знає, як це працює і кому ці гроші пішли", - сказав Волочай.

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