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Беленюк: Поєднувати спорт та політичну кар’єру ніколи не було легко

Сьогодні 12:38 150 0
Олімпійський чемпіон розповів про поєднання політичної та спортивної діяльностей
Беленюк: Поєднувати спорт та політичну кар’єру ніколи не було легко
#Жан Беленюк

Джерело - Суспільне.

Народні депутати України також займаються спортом.

Про це заявив Олімпійський чемпіон Жан Беленюк.

"Поєднувати спорт та політичну кар’єру ніколи не було легко. Але після 24 лютого всі засідання комітетів, які раніше проходили наживо, тепер – виключно в режимі онлайн. Тобто зараз у нас, так би мовити, держава в смартфоні. Багато питань вирішується дистанційно".

  Беленюк: Життя покаже щодо спортивної кар’єри

"Народні депутати також займаються спортом. Авжеж, непрофесійно. Та чесно кажучи, не можу сказати, що і я сам останній рік займався професійно. Скоріше, підтримував форму. Навіть не пам’ятаю, чи мав я за цей період колись два тренування на день. Хоча зазвичай у нашому виді спорту це є нормою", - сказав Беленюк.

Нагадаємо, Беленюку не надали роз’яснення з НОК, куди витрачаються гроші.

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