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Саладуха: Беленюку не надали роз’яснення з НОК, куди витрачаються гроші

Сьогодні 17:41 452 1
Народна депутатка розповіла про фонд допомоги спортсменам
Саладуха: Беленюку не надали роз’яснення з НОК, куди витрачаються гроші
#Жан Беленюк, #НОК України, #Ольга Саладуха, #Сергій Бубка

Джерело - ПРЯМИЙ FM.

Фонд допомоги спортсменам не відповідав на запит народного депутата України Жана Беленюка.

Про це розповіла українська легкоатлетка та народна депутатка Ольга Саладуха.

"Керівником цього фонду є президент НОК. Цей фонд створений на базі НОК, де є великі гроші. Коли почалися деякі недомовленості - ті не відповіли на листи, ті не хочуть щось фінансувати, пішла плутанина  - Жан написав лист в НОК, щоб надали інформацію, куди витрачаються ці гроші, скільки було витрачено".

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"Беленюк захотів роз’яснення. Але йому чомусь його не надали, сказали звертатися до Міжнародного олімпійського комітету. Якщо фонд створений у нас тут, якщо через НОК подаються листи, то чому не можна дати роз’яснення, щоб спортсмени, тренери й федерації знали, як цим користуватися? Я знаю, що деякі зверталися, там щось допомагали, а щось відхилили", – сказала Саладуха.

Нагадаємо, Саладуха розповіла, що Бубка проігнорував українських легкоатлетів на чемпіонаті світу в Юджині.

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