Беленюк: Життя покаже щодо спортивної кар’єри

Олімпійський чемпіон та народний депутат Жан Беленюк ен вирішив долю своєї спортивної кар’єри.

Про це він розповів Суспільному.

"Життя покаже щодо спортивної кар’єри. Пріоритет наразі в усіх українців один - це перемога у війні. Ми докладаємо максимум сил, щоб вона настала якомога скоріше. Наразі я не можу сказати на 100%, що буду до чогось готуватися. Якщо я буду відчувати, що я в хорошій формі, то так. Мене ж не будуть брати виключно за те, що я - Жан Беленюк", - сказав борець.