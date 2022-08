Резервіст Альпін та чемпіон Формули-2 Оскар Піастрі стане пілотом команди у 2023 році.

Про це повідомляє пресслужба французької команди.

Піастрі замінить Фернандо Алонсо, який продовжить кар’єру в Астон Мартін.

Напарником австралійця буде Естебан Окон, контракт якого діє до кінця 2024 року.

2023 driver line-up confirmed: Esteban Ocon 🤝 Oscar Piastri



After four years as part of the Renault and Alpine family, Reserve Driver Oscar Piastri is promoted to a race seat alongside Esteban Ocon starting from 2023. pic.twitter.com/4Fvy0kaPn7