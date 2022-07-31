Коваленко: Велика кількість шахістів з росії пересилали гроші

Білоруські та російські шахісти висилали чимало фінансової допомоги Україні.

Про це розповів український гросмейстер Ігор Коваленко.

"Підтримка йде звідусіль. Рахунок йде на тисячі людей, які пишуть, й сотні, які беруть участь як тільки можуть. Коли я був волонтером (у перші два місяці війни), велика кількість шахістів білорусі та росії пересилали гроші. Напрочуд багато "тихої" допомоги приходило звідти".

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"У західному світі антиросійська активність тільки заохочується, їм нічого за це не буде - й при цьому вони достатньо пасивні. А ви хочете, щоб я висловлював претензії до тих, хто за це може бути ув'язнений, втратити матеріальні блага, й, можливо, майбутнє, а когось можуть побити?", - сказав Коваленко.