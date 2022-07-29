Український кіберспортсмен зібрав майже 2 млн гривень на дрон для ЗСУ

Український кіберспортсмен та професійний коментатор Арсеній "ceh9" Триноженко зібрав на дрон для Збройних сил України.

Про це повідомляє сам кіберспортсмен.

4 липня він відкрив збір на БПЛА SkyFist українського виробництва. Загальна сума - 48 тисяч євро.

Сьогодні, 29 липня, Ceh9 опублікував скрін з зібраними понад 1,84 млн гривень, підписавши його: "Ми це зробили, ура".

Безпілотний літальний апарат SkyFist може озброюватися 75-мм некерованими бомбами або розвідувати територію у радіусі 45 кілометрів.

Розробка ведеться з 2016 року. Команда складається з ветеранів російсько-української війни і фахівців у галузі.