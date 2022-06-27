Кіберспортсмени Динамо та FAVBET зібрали 150 000 гривень на підтримку військових

Джерело - Favbet.

Кіберспортивна команда Динамо спільно з FAVBET під час серії благодійних матчів зібрала 150 000 гривень, які будуть передані на підтримку українських військових.

Динамо спільно з FAVBET проводять серію благодійних матчів з FIFA 22 #MatchForPeace в підтримку Збройних Сил України.





Під час трансляції перших трьох зустрічей Динамо з Мальме, Брондбю, та Легією вдалося зібрати 150 000 гривень у благодійний фонд United24. Кошти і підуть на закупівлю медичного обладнання для лікування українських бійців.





Наступні матчі відбудуться:





27 червня о 20:00

Базель - Динамо





30 червня о 21:00

Аякс - Динамо





1 липня о 20:00

Боруссія Д - Динамо





Матчі транслювалися на офіційному YouTube-каналі Динамо. Всі бажаючі можуть зробити прогноз на матчі на сайті FAVBET.

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