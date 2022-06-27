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Кіберспортсмени Динамо та FAVBET зібрали 150 000 гривень на підтримку військових

Сьогодні 16:09 83 0
Кіберспортсмени Динамо та FAVBET зібрали 150 000 гривень на підтримку військових
#Favbet, #Динамо

Джерело - Favbet.

Кіберспортивна команда Динамо спільно з FAVBET під час серії благодійних матчів зібрала 150 000 гривень, які будуть передані на підтримку українських військових. 

Динамо спільно з  FAVBET  проводять серію благодійних матчів з FIFA 22 #MatchForPeace  в підтримку Збройних Сил України. 

Під час трансляції перших трьох зустрічей Динамо з Мальме, Брондбю, та Легією  вдалося зібрати 150 000 гривень у благодійний фонд United24. Кошти і підуть на закупівлю медичного обладнання для лікування українських бійців. 

Наступні матчі відбудуться: 

27 червня о 20:00 

Базель - Динамо

30 червня о 21:00

Аякс - Динамо

1 липня о 20:00

Боруссія Д - Динамо

Матчі транслювалися на офіційному YouTube-каналі Динамо. Всі бажаючі можуть зробити прогноз на матчі на сайті FAVBET.

Дивись попередню трансляцію:

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