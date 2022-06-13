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Саладуха: Маріуполь був і буде українським

Сьогодні 20:27 123 0
Ольга Саладуха висловилася щодо 8-ї річниці звільнення Маріуполя від проросійських сепаратистів.
Саладуха: Маріуполь був і буде українським
#Ольга Саладуха

Джерело - Чемпіон.

Україна обов'язково поверне Маріуполь під свій контроль.

Про це розповіла народний депутат України та колишня легкоатлетка Ольга Саладуха.

"Сьогодні дуже символічна дата - День звільнення Маріуполя від проросійських терористів, що відбувся в 2014 році. Після місяця окупації українські військові блискавично і успішно очистили місто від ворога. Це стало для Маріуполя другим днем народження. Але ж після цього він бурхливо розвивався і став привабливим місцем для життя, незважаючи на близькість лінії розмежування на Донбасі. На відміну від мого рідного Донецька, законсервувався в своєму занепаді в окупації.

Тепер Маріуполь знову в руках ворога. Щонайменше, 22 тисячі мирних жителів загинули, 1300 багатоповерхівок зруйновані, не існує комунальної інфраструктури, в місті поширюються хвороби і він стоїть на порозі епідемії. Все це є результатом "російського світу", який взяв Маріуполь в полон. Але звільнили тоді, звільнимо і сьогодні. Ми відплатимо агресору за кожну вилучену і понівечену життя, за кожну зруйновану сім'ю, за кожну сльозу мами і дитини. Місто-герой Маріуполь був і буде українським", - сказала Саладуха.

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