Саладуха: Маріуполь був і буде українським

Україна обов'язково поверне Маріуполь під свій контроль.

Про це розповіла народний депутат України та колишня легкоатлетка Ольга Саладуха.

"Сьогодні дуже символічна дата - День звільнення Маріуполя від проросійських терористів, що відбувся в 2014 році. Після місяця окупації українські військові блискавично і успішно очистили місто від ворога. Це стало для Маріуполя другим днем народження. Але ж після цього він бурхливо розвивався і став привабливим місцем для життя, незважаючи на близькість лінії розмежування на Донбасі. На відміну від мого рідного Донецька, законсервувався в своєму занепаді в окупації.

Тепер Маріуполь знову в руках ворога. Щонайменше, 22 тисячі мирних жителів загинули, 1300 багатоповерхівок зруйновані, не існує комунальної інфраструктури, в місті поширюються хвороби і він стоїть на порозі епідемії. Все це є результатом "російського світу", який взяв Маріуполь в полон. Але звільнили тоді, звільнимо і сьогодні. Ми відплатимо агресору за кожну вилучену і понівечену життя, за кожну зруйновану сім'ю, за кожну сльозу мами і дитини. Місто-герой Маріуполь був і буде українським", - сказала Саладуха.