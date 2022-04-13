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Олімпійський призер з Німеччини продав медаль і допоміг жертвам війни в Україні

Сьогодні 14:55 103 1
Гроші були витрачені на придбання медикаментів для українських лікарень
Олімпійський призер з Німеччини продав медаль і допоміг жертвам війни в Україні
#Олімпіада-2012, #Тоні Мартін

Джерело - Чемпіон.

Срібний призер Олімпіади-2012 у велогонці з роздільним стартом Тоні Мартін з Німеччини продав свою олімпійську медаль, щоб допомогти  жертвам війни в Україні.

Про це повідомляє FitLine.

Компанія з виробництва спортивного харчування придбала медаль за 35 тисяч євро. Генеральний директор компанії повернув нагороду Мартіну.

Гроші були витрачені на придбання медикаментів для українських лікарень, а також на допомогу українським дітям-біженцям.

36-річний Мартін працює в приватній школі в Швейцарії студентським консультантом. Він прийняв туди 43 біженців.

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Допис, поширений FitLine (@fitline_officialpage)

Раніше паралімпієць пожертвував золоту медаль для аукціону допомоги Україні.

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