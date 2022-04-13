Джерело - Чемпіон.
Срібний призер Олімпіади-2012 у велогонці з роздільним стартом Тоні Мартін з Німеччини продав свою олімпійську медаль, щоб допомогти жертвам війни в Україні.
Про це повідомляє FitLine.
Компанія з виробництва спортивного харчування придбала медаль за 35 тисяч євро. Генеральний директор компанії повернув нагороду Мартіну.
Гроші були витрачені на придбання медикаментів для українських лікарень, а також на допомогу українським дітям-біженцям.
36-річний Мартін працює в приватній школі в Швейцарії студентським консультантом. Він прийняв туди 43 біженців.
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Раніше паралімпієць пожертвував золоту медаль для аукціону допомоги Україні.