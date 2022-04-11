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Україна може відмовитися від допомоги Міжнародної федерації стрільби через російського очільника

Сьогодні 13:57 181 0
Президент української федерації висловив чіткі вимоги
Україна може відмовитися від допомоги Міжнародної федерації стрільби через російського очільника
#Стрільба

Джерело - Inside the games.

Україна готова відмовитися від фінансової допомоги Міжнародної федерації стрільби через російського очільника володимира лісіна.

Про це заявив президента української федерації Олег Волков.

"Ми хотіли б чітко викласти нашу позицію, називаючи речі своїми іменами. Складна ситуація у світі – це війна: росія напала на Україну, знищивши тисячі міст та сел, вбиваючи дітей та жінок, а також мирних жителів", - заявив функціонер.

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"Понад місяць тому ми висунули вимогу перед Міжнародною федерацією стрільби скликати позачергове засідання асамблеї та звільнити представників росії та білорусі з керівних посад у федерації. Наша вимога була проігнорована і ми не отримали відповіді".

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"Хотіли б відзначити, що, хоча у нас немає особистих претензій до пана лісіна, ми вважаємо неможливим, щоб він, особистий друг президента росії путіна, директор металургійного заводу, що виробляє сталь для танків і гармат, був очільником Міжнародної федерації у такий відповідальний для світу момент, коли росія шантажує ядерною зброєю і веде світ на межу третьої світової війни".

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"Українська федерація стрільби з вдячністю отримає таку фінансову допомогу виключно від самої Міжнародної федерації. Якщо фінансування виділить особисто Лісін, Україна відмовиться від цього", – сказав Волков.

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