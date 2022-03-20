Новий рекорд становить 6,20 метра

Джерело - Чемпіон.

На чемпіонаті світу в приміщенні у Белграді відбулися чоловічі змагання у стрибках з жердиною.

Шведський легкоатлет Арман Дюплантіс здобув перемогу та встановив новий світовий рекорд у стрибках з жердиною в приміщенні - 6,20 метра. 22-річний спортсмен підкорив висоту з третьої спроби.

Попередній рекорд 6,19 м належав також Дюплантісу, він встановив його близько двох тижнів назад.

Світовий рекорд на відкритих аренах (6,15 м) теж належить шведу. Встановивши його у вересні 2020 року, він побив досягнення Сергія Бубки 26-річної давності.

Таким чином 4 з 5 найвищих стрибків в історії здійснив Дюплантіс: 6,20, 6,19, 6,18 та 6,17. В ТОП-5 також входить Рено Лавіленні - 6,16.