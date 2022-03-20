Головне
Бех-Романчук здобула срібло чемпіонату світу у потрійному стрибку
Сьогодні 14:27 511
Дюплантіс встановив світовий рекорд у стрибках з жердиною в приміщенні
Сьогодні 23:09 94
Герей виграв міжнародний турнір та направить призові кошти на допомогу ЗСУ
Сьогодні 22:54 113
Різатдінова - росіянам: Ви не Zа перемогу, ви Zа геноцид в Україні
Сьогодні 21:40 152
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE
Сьогодні 20:17 29638
War story: як німецькі волонтери допомагають українцям
Сьогодні 18:25 257
Легендарна гірськолижниця підтримала Україну
Сьогодні 12:42 458
Ексрадник Жданова вимагає припинити спортивну співпрацю з білоруссю
Сьогодні 12:00 336
Усик та Ломаченко можуть виїхати з України - Арум
Сьогодні 11:27 835
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все
Вчора 20:55 34884
Прямі трансляції

Дюплантіс встановив світовий рекорд у стрибках з жердиною в приміщенні

Сьогодні 23:09 94 0
Новий рекорд становить 6,20 метра
Дюплантіс встановив світовий рекорд у стрибках з жердиною в приміщенні
#Арман Дюплантіс

Джерело - Чемпіон.

На чемпіонаті світу в приміщенні у Белграді відбулися чоловічі змагання у стрибках з жердиною.

Шведський легкоатлет Арман Дюплантіс здобув перемогу та встановив новий світовий рекорд у стрибках з жердиною в приміщенні - 6,20 метра. 22-річний спортсмен підкорив висоту з третьої спроби.

Попередній рекорд 6,19 м належав також Дюплантісу, він встановив його близько двох тижнів назад.

Світовий рекорд на відкритих аренах (6,15 м) теж належить шведу. Встановивши його у вересні 2020 року, він побив досягнення Сергія Бубки 26-річної давності.

Таким чином 4 з 5 найвищих стрибків в історії здійснив Дюплантіс: 6,20, 6,19, 6,18 та 6,17. В ТОП-5 також входить Рено Лавіленні - 6,16.

Коментарі ()
Популярне зараз
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE 29638
Крістал Пелес - Евертон - онлайн-трансляція LIVE - Кубок Англії Крістал Пелес - Евертон - онлайн-трансляція LIVE - Кубок Англії 2086
Рома - Лаціо: онлайн-трансляція LIVE - Серія А Рома - Лаціо: онлайн-трансляція LIVE - Серія А 2600
Реал - Барселона: онлайн-трансляція LIVE - Ла Ліга Реал - Барселона: онлайн-трансляція LIVE - Ла Ліга 4691
Алавес програв Гранаді. Результати матчів 29 туру Ла-Ліги Алавес програв Гранаді. Результати матчів 29 туру Ла-Ліги 1108
Бенфіка - Ешторіл - онлайн-трансляція LIVE - Чемпіонат Португалії Бенфіка - Ешторіл - онлайн-трансляція LIVE - Чемпіонат Португалії 5109
Рекомендуємо
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 3678 1
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 7150 5
За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна 10766
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну Росії та московське Динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну Росії та московське Динамо 12240 5
Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів 24276
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 83275