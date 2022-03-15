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Перша олімпійська чемпіонка України звернулася до путіна

Сьогодні 14:14 261 0
Оксана Баюл вирішила прокоментувати російсько-українську війну.
Перша олімпійська чемпіонка України звернулася до путіна
#Оксана Баюл

Джерело - sport24.ua.

Українська фігуристка Оксана Баюл відреагувала на російське вторгнення в Україну.

Про це розповіла сама фігуристка у Newsmax.

"путін намагається змусити замовкнути всіх, хто не відмовляється від своєї сили, а сила в нашому голосі. Я буду говорити за свій народ.

Вони просять мене висловитися. Тому моє послання йому: "Я тебе не боюся". Я стільки всього пережила у своєму житті, і буду говорити за свою країну, за український народ.

Нехай бог благословить американців, і кожного волонтера, який допомагає Україні. Це люди, з якими ми підтримуємо зв’язок, і моє послання їм таке: ми тут для вас", – сказала Баюл.

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