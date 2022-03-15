Перша олімпійська чемпіонка України звернулася до путіна

Українська фігуристка Оксана Баюл відреагувала на російське вторгнення в Україну.

Про це розповіла сама фігуристка у Newsmax.

"путін намагається змусити замовкнути всіх, хто не відмовляється від своєї сили, а сила в нашому голосі. Я буду говорити за свій народ.

Вони просять мене висловитися. Тому моє послання йому: "Я тебе не боюся". Я стільки всього пережила у своєму житті, і буду говорити за свою країну, за український народ.

Нехай бог благословить американців, і кожного волонтера, який допомагає Україні. Це люди, з якими ми підтримуємо зв’язок, і моє послання їм таке: ми тут для вас", – сказала Баюл.