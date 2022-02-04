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Косенко: Хлопці докладуть максимум зусиль, щоб потішити Україну перемогою

Сьогодні 14:44 80 0
Олександр Косенко прокоментував матч проти Росії
Косенко: Хлопці докладуть максимум зусиль, щоб потішити Україну перемогою
#Збірна України з футзалу, #Олександр Косенко, #Збірна Росії з футзалу, #Євро-2022 з футзалу

Джерело - futsal.com.ua.

Збірна України з футзалу налаштована здобути позитивний результат у півфінальному матчі проти Росії на Євро-2022.

Про це розповів головний тренер національної команди Олександр Косенко.

"Команда пережила такі непрості моменти, що вона вже нічого не боїться. Ми дісталися серйозної стадії, але зупинятися на цьому не збираємося. Впевнений, що хлопці докладуть максимум зусиль, щоб здобути позитивний результат й потішити нашу країну перемогою.

УЄФА підтримує правила чесної гри. Ми також. Майбутній матч не є винятком. Будемо дотримуватися цих принципів. Налаштовуємося на спортивну складову протистояння. Все розсудить футзал. "Фейр-плей" ніхто не відміняв", - відзначив Косенко.

Нагадаємо, УЄФА готує план безпеки на півфінальний матч Євро-2022 Україна - Росія.

У півфіналі підопічні Олександра Косенка перемогли Казахстан (3:5), а Росія здолала Грузію (3:1).

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