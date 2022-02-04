Збірна України з футзалу налаштована здобути позитивний результат у півфінальному матчі проти Росії на Євро-2022.

Про це розповів головний тренер національної команди Олександр Косенко.

"Команда пережила такі непрості моменти, що вона вже нічого не боїться. Ми дісталися серйозної стадії, але зупинятися на цьому не збираємося. Впевнений, що хлопці докладуть максимум зусиль, щоб здобути позитивний результат й потішити нашу країну перемогою.

УЄФА підтримує правила чесної гри. Ми також. Майбутній матч не є винятком. Будемо дотримуватися цих принципів. Налаштовуємося на спортивну складову протистояння. Все розсудить футзал. "Фейр-плей" ніхто не відміняв", - відзначив Косенко.