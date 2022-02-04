В Україні багато людей чекають на півфінальний матч Євро-2022 з Росією.

Про це розповів колишній форвард Динамо Олег Саленко.

"Є окремі радикали, які вважають, що матч потрібно обов'язково переносити, бо не можна грати з Росією. Але їх меншість. Здебільшого люди вважають тут, що це крок до зближення. Нарешті ми хоч із чогось розпочнемо цей процес. З мініфутболу. Розводити вже нікуди. Добре, що воюють у спортивній боротьбі. Хіба ні? Інтрига є. Такі зустрічі дуже важливі. Дай боже, щоб і на Олімпіаді було подібне суперництво.

…Але це всього 1-2 відсотки (радикалів – прим.). Та вони й проплачені усі. А той, хто дійсно хоче стабільності та спокою, чекає на цю гру чисто зі спортивної точки зору. Треба щоб усе вже приходило в мирне русло. А всі ці новини про війну, які роздмухуються… Я вже втомився слухати такі дурниці!", - наголосив Саленко.