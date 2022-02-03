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Тренер збірної України: У матчі з Росією всі будемо один за одного

Сьогодні 12:12 246 0
Головний тренер збірної України Олександр Косенко прокоментував матч проти Росії
Тренер збірної України: У матчі з Росією всі будемо один за одного
#Збірна України з футзалу, #Збірна Росії з футзалу, #Євро-2022 з футзалу

Джерело - Чемпіон.

Всі гравці збірної України з футзалу готові дати бій Росії у півфіналі Євро-2022.

Про це розповів головний тренер національної команди Олександр Косенко.

"Євген Сірий отримав травму. Дивитимемося - зможе - не зможе. Зрозуміло, у решти гравців є мікротравми, пошкодження, але всі хлопці розуміють, що кожна бойова одиниця на рахунку. Усі рвуться у бій.

У нас негатив знайдуть завжди, із будь-якого позитивного моменту знайдуть негатив. Після поразки від команди Нідерландів на нас стільки негативу вилилося, що ми стали лише міцнішими. Ми не дивимось на негативні моменти, ми одна команда. У нас люди із різних куточків України. Усі одна команда. Ми один за одного будемо на майданчику", – сказав Косенко.

Нагадаємо, збірна України перемогла Казахстан.

Раніше УЄФА визначила час початку півфінального матчу Україна - Росія.

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