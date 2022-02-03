Тренер збірної України: У матчі з Росією всі будемо один за одного

Всі гравці збірної України з футзалу готові дати бій Росії у півфіналі Євро-2022.

Про це розповів головний тренер національної команди Олександр Косенко.

"Євген Сірий отримав травму. Дивитимемося - зможе - не зможе. Зрозуміло, у решти гравців є мікротравми, пошкодження, але всі хлопці розуміють, що кожна бойова одиниця на рахунку. Усі рвуться у бій.

У нас негатив знайдуть завжди, із будь-якого позитивного моменту знайдуть негатив. Після поразки від команди Нідерландів на нас стільки негативу вилилося, що ми стали лише міцнішими. Ми не дивимось на негативні моменти, ми одна команда. У нас люди із різних куточків України. Усі одна команда. Ми один за одного будемо на майданчику", – сказав Косенко.