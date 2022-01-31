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Футзал. Євро-2022. Прогноз на матч Казахстан - Україна

Сьогодні 17:40 206 0
Футзал. Євро-2022. Прогноз на матч Казахстан - Україна
#Євро-2022

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні збірна України, титульним спонсором якої є перший легальний букмекер Parimatch Ukraine, зіграє з Казахстаном у чвертьфіналі Євро-2022 з футзалу (початок о 21:00). Наша команда доходила до цієї стадії на п’яти попередніх турнірах, але не могла подолати її. Для Казахстану це лише третій чемпіонат Європи, минулого разу збірна була четвертою, позаминулого – третьою.

Зараз аналітики Parimatch дають 33% на те, що у півфінал пройде Україна та 67%, що це буде Казахстан. Варто зазначити, що наш суперник зіграє без кількох ключових гравців. Через перебір жовтих карток Казахстан не зможе розраховувати на натуралізованих бразильців Тайнана та Едсона. Також травмований Валіуллін, який забивав у попередніх матчах Італії та Фінляндії.

Збірна України показала непогану гру у попередньому матчі з португальцями, чинними чемпіонами Європи. І взагалі, протягом турніру команда додавала з кожною грою. Тож, у нас є всі шансі, аби пройти далі. Цікаво, що ми мали зіграти з казахстанцями у рамках підготовки до Євро. Але спаринги не відбулися через події у Казахстані, збірна просто не змогла до нас прилетіти.

Наразі Казахстан вважається сильною командою, але у той самий час не в останню чергу завдяки бразильцям. Без двох ключових гравців збірна вимушена буде експериментувати зі складом, що вплине на її гру та додасть шансів на перемогу Україні. Все що потрібно нашим хлопцям – це відчути підтримку вболівальників, як було і в попередніх матчах на Євро.

До речі, для справжніх фанатів футзалу Parimatch Ukraine підготувала відео, в якому наші гравці провели челендж  та розповіли про свою підготовку https://youtu.be/vhV6WJBdves.

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