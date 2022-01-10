Казахстан не приїде на матч проти збірної України

Джерело - futsal.com.ua.
Товариські матчі збірної України з футзалу перед участю на чемпіонаті Європи скасовано.
Про це повідомляє асоціація футзалу України.
Україна перед стартом на Євро-2022 повинна була зіграти два товариські матчі проти збірної Казахстану.
Спаринги проти казахстанців "синьо-жовті" були заплановані на 13 та 15 січня в Україні, проте зіграні не будуть.
Команда Казахстану не зможе вилетіти через введення надзвичайного стану на території країни.
Раніше, збірна Іспанії розгромила Україну у товариському матчі.