Казахстан не приїде на матч проти збірної України

Товариські матчі між збірними обидвох країн, які мали пройти у Бучі скасовані.

Товариські матчі збірної України з футзалу перед участю на чемпіонаті Європи скасовано.

Про це повідомляє асоціація футзалу України.

Україна перед стартом на Євро-2022 повинна була зіграти два товариські матчі проти збірної Казахстану.

Спаринги проти казахстанців "синьо-жовті" були заплановані на 13 та 15 січня в Україні, проте зіграні не будуть.

Команда Казахстану не зможе вилетіти через введення надзвичайного стану на території країни.

Раніше, збірна Іспанії розгромила Україну у товариському матчі.