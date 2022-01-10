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Казахстан не приїде на матч проти збірної України

Сьогодні 21:09 489 0
Товариські матчі між збірними обидвох країн, які мали пройти у Бучі скасовані.
Казахстан не приїде на матч проти збірної України
#Україна

Джерело - futsal.com.ua.

Товариські матчі збірної України з футзалу перед участю на чемпіонаті Європи скасовано.

Про це повідомляє асоціація футзалу України.

Україна перед стартом на Євро-2022 повинна була зіграти два товариські матчі проти збірної Казахстану.

Спаринги проти казахстанців "синьо-жовті" були заплановані на 13 та 15 січня в Україні, проте зіграні не будуть.

Команда Казахстану не зможе вилетіти через введення надзвичайного стану на території країни.

Раніше, збірна Іспанії розгромила Україну у товариському матчі.

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