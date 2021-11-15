Збірна Іспанії розгромила Україну у товариському матчі

Джерело - Чемпіон.
Збірна України поступилися Іспанії в першому виїзному товариському поєдинку.
Матч завершився з рахунком 3:0 на користь іспанців.
Другий поєдинок збірних відбудеться завтра о 19:30 у місті Албельда-де-Ірегуа.
Товариський матч
15 листопада
Іспанія — Україна 3:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 10 Лозано (пен), 2:0 - 21 Сесіліо, 3:0 - 39 Лозано (пен)
Іспанія: Ерреро — Ортіс, Лозано, Мелладо, Гомес; Дідак, Борха, Естебан, Солано, Райя, Адольфо, Сесіліо, Катела, Антоніо.
Україна: Ципун — Лебідь, Сірий, Абакшин, Журба; Савенко, Радевич, Малишко, Микитюк, Фаренюк, Корсун, Білоцерківець, Педяш.
Попереджені: Лозано (20), Райя (23).