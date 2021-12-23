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Гутцайт прокоментував ситуацію з Національним антидопінговим центром України

Сьогодні 15:36 110 0
Міністр прокоментував допінговий скандал
Гутцайт прокоментував ситуацію з Національним антидопінговим центром України
#Гутцайт

Джерело - АСЖУ.

Міністерство молоді та спорту працюємо над тим аби України вийшла з мінімальними втратами з останнього допінгового скандалу.

Про це заявив Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт.

"Ми працюємо над тим аби України вийшла з мінімальними втратами з останнього допінгового скандалу. Ситуація з порушеннями процедури отримання проб Національним антидопінговим центром України (завчасно попереджали спортсменів щодо проб) непроста, але ми стовідсотково співпрацюємо з Всесвітньою антидопінговою агенцією (ВАДА). Наші юристи поводять власне розслідування.

На нашу користь свідчить і той факт, що жодна проба, яку взяли з порушенням, не дала позитивний результат. Це важливо. Тут справа швидше у непрофесіоналізмі, ніж у приховуванні заборонених препаратів. Розслідування триває і я сподіваюсь, що покарання не буде критичним. Чи загрожує нам виступ на Олімпіаді під нейтральним прапором? Ні, я такого не чув.

Ще раз наголошую, в антидопінговому центрі повинні працювати професіонали. Тому ми ініціюємо збільшення зарплат усім, хто працюватиме там", - зазначив Гутцайт.

Раніше, Гутцайт оцінив результати збірної України на Олімпіаді у Токіо.

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