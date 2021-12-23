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Гутцайт оцінив результати збірної України на Олімпіаді у Токіо

Сьогодні 11:22 180 0
Міністру хотілося б більше "золота" на Олімпіаді
Гутцайт оцінив результати збірної України на Олімпіаді у Токіо
#Гутцайт

Джерело - АСЖУ.

Лише той, хто змагався на Іграх зможе пояснити вам цінність та складність олімпійської медалі.

Про це заявив Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт.

"Мене часто запитують 19 медалей в Токіо - це успіх? Я вважаю це успіхом. Насамперед, ми мали менше ліцензій ніж раніше. При цьому у нас кожен восьмий повернувся з Олімпіади з медаллю, а ще 23 спортсмени були поруч з призовим місцем. І це незважаючи на пандемію, яка зіпсувала відбір і підготовку до Ігор.

Звичайно, хотілося б більше "золота". Однак, Олімпіада - змагання особливі. Здавалося, наш боксер Олександр Хижняк вже став чемпіоном, аж тут раптом стався "лакі панч". Пам’ятаю, каратист Станіслав Горуна казав, та що тут такого - потрібно просто їхати і перемагати. Втім, вже в Токіо він зізнався, що олімпійське хвилювання - це щось паралізуюче. Тому лише той, хто змагався на Іграх зможе пояснити вам цінність та складність олімпійської медалі", - зазначив Гутцайт.

Раніше, Гутцайт повідомив, що Міністерство молоді та спорту отримає 8,2 млрд грн із держбюджету-2022.

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