Романчук з найкращим часом вийшов у фінал чемпіонату світу

Джерело - suspilne.media.
Український плавець Михайло Романчук вийшов у фінал чемпіонату світу на короткій воді (25 метрів), що відбувається у Дубаї (ОАЕ).
Романчук став найкращим у кваліфікації на дистанції 1500 метрів вільним стилем.
Чемпіонат світу з плавання
Кваліфікація, 1500 метрів
20 грудня
1. Михайло Романчук (Україна) - 14:24.76 хвилин
2. Ахмед Хафнауї (Туніс) - 14:25.77 хв
3. Флоріан Веллброк (Німеччина) - 14:25.79 хв
4. Грегоріо Пальтріньєрі (Італія) - 14:28.11 хв
5. Дам'єн Джолі (Франція) - 14:30.90 хв
6. Деніел Віффен (Ірландія) - 14:32.13 хв
7. Доменіко Ачеренца (Італія) - 14:34.03 хв
8. Генрік Крістіансен (Норвегія) - 14:36.27 хв
Раніше, Зевіна вийшла у фінал чемпіонату світу з плавання.
Нагадаємо, збірна України назвала склад на чемпіонат світу з плавання в ОАЕ.