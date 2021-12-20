Романчук з найкращим часом вийшов у фінал чемпіонату світу

Романчук показав найкращий час у кваліфікації

Український плавець Михайло Романчук вийшов у фінал чемпіонату світу на короткій воді (25 метрів), що відбувається у Дубаї (ОАЕ).

Романчук став найкращим у кваліфікації на дистанції 1500 метрів вільним стилем.

Чемпіонат світу з плавання

Кваліфікація, 1500 метрів

20 грудня

1. Михайло Романчук (Україна) - 14:24.76 хвилин

2. Ахмед Хафнауї (Туніс) - 14:25.77 хв

3. Флоріан Веллброк (Німеччина) - 14:25.79 хв

4. Грегоріо Пальтріньєрі (Італія) - 14:28.11 хв

5. Дам'єн Джолі (Франція) - 14:30.90 хв

6. Деніел Віффен (Ірландія) - 14:32.13 хв

7. Доменіко Ачеренца (Італія) - 14:34.03 хв

8. Генрік Крістіансен (Норвегія) - 14:36.27 хв

Раніше, Зевіна вийшла у фінал чемпіонату світу з плавання.

Нагадаємо, збірна України назвала склад на чемпіонат світу з плавання в ОАЕ.