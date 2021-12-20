Чому Берінчик - домашній чемпіон і яка в цьому провина К2
Сьогодні 14:49 226
Гол українки претендує на звання найкращого у груповому етапі жіночої Ліги чемпіонів
Сьогодні 14:38 189
Поворознюк: Підсилення буде божевільне
Сьогодні 14:25 249
Романчук з найкращим часом вийшов у фінал чемпіонату світу
Сьогодні 14:11 225
Бринзак: Фінансування біатлону уріжеться наполовину
Сьогодні 12:41 416
Усик може уникнути реваншу з Джошуа - промоутер
Сьогодні 12:12 401
Петраков: Провідні футболісти допомогли прибрали приставку "в.о."
Сьогодні 11:11 296
Тайсон повернеться у Металіст - ЗМІ
Сьогодні 10:38 1074
Історична перемога фаворитки сезону та французьке домінування: підсумки етапу КС в Ансі
Сьогодні 07:11 1237
NAVI переграли Gambit і виграли Blast World Final
Вчора 23:19 308
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Романчук з найкращим часом вийшов у фінал чемпіонату світу

Сьогодні 14:11 225 0
Романчук показав найкращий час у кваліфікації
Романчук з найкращим часом вийшов у фінал чемпіонату світу
Фото - gettyimages
#Михайло Романчук

Джерело - suspilne.media.

Український плавець Михайло Романчук вийшов у фінал чемпіонату світу на короткій воді (25 метрів), що відбувається у Дубаї (ОАЕ).

Романчук став найкращим у кваліфікації на дистанції 1500 метрів вільним стилем.

Чемпіонат світу з плавання
Кваліфікація, 1500 метрів
20 грудня
1. Михайло Романчук (Україна) - 14:24.76 хвилин
2. Ахмед Хафнауї (Туніс) - 14:25.77 хв
3. Флоріан Веллброк (Німеччина) - 14:25.79 хв
4. Грегоріо Пальтріньєрі (Італія) - 14:28.11 хв
5. Дам'єн Джолі (Франція) - 14:30.90 хв
6. Деніел Віффен (Ірландія) - 14:32.13 хв
7. Доменіко Ачеренца (Італія) - 14:34.03 хв
8. Генрік Крістіансен (Норвегія) - 14:36.27 хв

Раніше, Зевіна вийшла у фінал чемпіонату світу з плавання.

Нагадаємо, збірна України назвала склад на чемпіонат світу з плавання в ОАЕ.

Коментарі ()