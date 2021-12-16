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Збірна України назвала склад на чемпіонат світу з плавання в ОАЕ

Сьогодні 12:28 139 0
Десять українців виступлять на чемпіонаті світу
Збірна України назвала склад на чемпіонат світу з плавання в ОАЕ
#Михайло Романчук

Джерело - ukrinform.ua.

В Абу-Дабі (ОАЕ) у четвер, 16 грудня, розпочинається чемпіонат світу з плавання на короткій воді (25-метровий басейн).

Збірну України у столиці Об'єднаних Арабських Еміратів представлятимуть десять спортсменів - Михайло Романчук (1500 метрів, вільний стиль), Денис Кесіль (100, 200 метрів, батерфляй), Олександр Желтяков (50, 100 метрів, спина), Володимир Лісовець (100 метрів, брас), Вадим Науменко (200 метрів, комплекс, спина), Владислав Бухов (50 метрів, вільний стиль), Максим Ткачук (200 метрів, брас), Сергій Шевцов (100 метрів, вільний стиль), Ростислав Крижанівський (50 метрів, брас), а також Дарина Зевіна (50, 100, 200 метрів, спина).

До 21 грудня плавці розіграють 46 комплектів нагород.

Раніше, збірна України відмовилась їхати на чемпіонат Європи-2021 у Росію.

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