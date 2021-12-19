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Хміль та Лазаренко виграли молодіжний чемпіонат світу

Сьогодні 14:19 138 0
Синьо-жовтий дует став найкращим на планеті
Хміль та Лазаренко виграли молодіжний чемпіонат світу
#Лазаренко, #Хміль

Джерело - Чемпіон.

Українська пара Ангеліна Хміль і Тетяна Лазаренко виграла Чемпіонат світу з пляжного волейболу серед спортсменок до 21 року, який відбувся в Таїланді.

На груповому етапі наші 18-річні спортсменки виграли всі матчі та вийшли до плей-оф з першого місця. У матчах на виліт українки почергово вибили пари з Італії, Росії та Швейцарії.

А в фіналі перемогли іспанський дует Даніели Альварез Мендози та Софії Гонзалез Расеро з рахунком 2:1 (21-17, 18-21, 17-15).

Україна вдруге в історії перемогла на Чемпіонаті світу U-21 з пляжного волейболу. У 2011 році золото виграли Сергій Попов та Валерій Самодай, а от для нашої жіночої збірної це перша медаль в історії.

Зазначимо, що для Хміль і Лазаренко це поки що найбільша перемога в кар'єрі.  Раніше вони виграли бронзу на Чемпіонаті світу U-19.

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