Старікова завоювала срібло чемпіонату Європи з велотреку

Перемогу здобула Леа Софі Фрідріх з Німеччини

Джерело - Чемпіон.

У швейцарському Грехене відбувається чемпіонат Європи з велотреку.

Українка Олена Старікова здобула срібну медаль у дисципліні кейрін.

Перемогу здобула Леа Софі Фрідріх з Німеччини. Трійку замкнула росіянка Яна Тищенко.

Раніше Старікова зупинилась за крок від медалі.