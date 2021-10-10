Старікова завоювала срібло чемпіонату Європи з велотреку

Джерело - Чемпіон.
У швейцарському Грехене відбувається чемпіонат Європи з велотреку.
Українка Олена Старікова здобула срібну медаль у дисципліні кейрін.
Перемогу здобула Леа Софі Фрідріх з Німеччини. Трійку замкнула росіянка Яна Тищенко.
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Джерело - Чемпіон.
У швейцарському Грехене відбувається чемпіонат Європи з велотреку.
Українка Олена Старікова здобула срібну медаль у дисципліні кейрін.
Перемогу здобула Леа Софі Фрідріх з Німеччини. Трійку замкнула росіянка Яна Тищенко.