Харлан: Не уявляю, як буду фехтувати за іншу країну

30-річна українська фехтувальниця на шаблях Ольга Харлан раніше відмовилася змінити громадянство.

Про це заявила сама спортсменка.

"Чому відмовилися? Тому що я не уявляю, як буду фехтувати за іншу країну з іншим прапором, в іншій команді. Фехтувати проти своєї команди. Ось така я принципова. Хоча, давайте бути чесними, умови у нас не дуже. Комусь легко це зробити, він розуміє, що там буде краще. Я не з таких.

Я ніколи не думаю: "А ось якби я зробила по-іншому...". Все робиться так, як і повинно бути", - сказав Харлан.