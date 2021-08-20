Українська Олімпійська чемпіонка стане суддею на відомому талант-шоу

Джерело - Чемпiон.

Українська шаблістка Ольга Харлан стане запрошеною суддею на шоу Україна має талант.

Основними суддями програми стануть Сергій Притула, Євген Кот та Ксенія Мішина. Четвертого суддю обирають глядачі.

Раніше запрошеними суддями вже стали гімнастка Лілія Подкопаєва, телеведуча Марія Єфросиніна, співачка Руслана та борець Жан Беленюк.

Прем'єра шоу відбудеться восени.

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