Збірна України гарантуала собі місце в плей-оф European Nations Cup PES 2021: результати змагального дня

Джерело - Чемпіон.

Як ми повідомляли, збірна України гарантувала собі місце в плей-оф уже після першого змагального дня домашнього European Nations Cup PES 2021.

До вашої уваги усі результати першого змагального дня:

група A

Туреччина — Сербія 4:1

Сербія — Туреччина 3:2

група B

Угорщина — Португалія 1:2

Португалія — Азербайджан 1:1

Угорщина — Азербайджан 3:1

Португалія — Угорщина 4:2

група C

Чорногорія — Хорватія 1:1

Хорватія — Румунія 1:2

Чорногорія — Румунія 2:2

Хорватія — Чорногорія 1:2

група D

Україна — Словаччина 1:1

Словаччина — Північна Македонія 0:1

Україна — Північна Македонія 0:3

Словаччина — Україна 0:5

Груповий етап продовжиться завтра, 23 серпня. Матчі плей-оф і фінальна гра - 24 серпня.