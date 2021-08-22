Збірна України гарантуала собі місце в плей-оф European Nations Cup PES 2021: результати змагального дня

Джерело - Чемпіон.
Як ми повідомляли, збірна України гарантувала собі місце в плей-оф уже після першого змагального дня домашнього European Nations Cup PES 2021.
До вашої уваги усі результати першого змагального дня:
група A
Туреччина — Сербія 4:1
Сербія — Туреччина 3:2
група B
Угорщина — Португалія 1:2
Португалія — Азербайджан 1:1
Угорщина — Азербайджан 3:1
Португалія — Угорщина 4:2
група C
Чорногорія — Хорватія 1:1
Хорватія — Румунія 1:2
Чорногорія — Румунія 2:2
Хорватія — Чорногорія 1:2
група D
Україна — Словаччина 1:1
Словаччина — Північна Македонія 0:1
Україна — Північна Македонія 0:3
Словаччина — Україна 0:5
Груповий етап продовжиться завтра, 23 серпня. Матчі плей-оф і фінальна гра - 24 серпня.