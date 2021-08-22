Збірна України пробилась у чвертьфінал European Nations Cup PES 2021

Джерело - Чемпіон.

Збірна України з кіберфутболу, яку представляє Ігор Любчак, гарантувала собі місце в 1/4 фіналу European Nations Cup PES 2021, що цими днями відбувається в Кривому Розі.

У першому турі українці розписали мирову зі збірною Словаччини (1:1), у другому - зазнали нищівної поразки від Північної Македонії (0:3), а в третьому - розтрощили Словаччину (0:5). Чемпіонат відбувається у форматі - дві гри між собою на груповій стадії. Таким чином, збірна Словаччини втратила навіть теоретичні шанси піднятися на місце вище третього, а українці гарантували собі чвертьфінал.

European Nations Cup PS21. Кривий Ріг, Україна

2-й тур, 22 серпня

Збірна України - збірна Північної Македонії 0:3

3-й тур, 23 серпня

Збірна Словаччини - збірна України 0:5

Турнір продовжиться завтра, 24 серпня, а фінал відбудеться у вівторок, 24 серпня.