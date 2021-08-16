Гутцайт: Навіть не уявляєте, які умови пропонували Харлан

Багато українських спортсменів мали шанси змінити громадянство за великі гроші.

Про це заявив міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт.

"Багато медалей (12) здобули уродженці України для інших країн. І якщо додати ці медалі до доробку української збірної, то ми точно були б у десятці. Звідси питання: чого нам не вистачає, щоб втримати спортсменів в Україні?

Це ж вибір кожної людини - за кого виступати. Наприклад, коли я в 1992 році виграв Олімпійські ігри вже за Україну, а не СРСР, тоді коштів взагалі не було і ми практично їздили за свої гроші. Збірної по суті не було, тренерів не було, нічого не було.

І я тоді думав, щоб кудись поїхати закордон, вже шукав куди. Але потім крок за кроком, коли наближалася Олімпіада 1996 року в Атланті, тоді вже я вирішив для себе, що тут мої батьки, тут моя Батьківщина, і я буду тільки тут.