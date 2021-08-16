 Гутцайт: Навіть не уявляєте, які умови пропонували Харлан | Інше | Champion.com.ua
Тренер для збірної України. Ребров, Маркевич чи Петраков – кого обрати?
Сьогодні 08:52 2840 5
Гутцайт: Навіть не уявляєте, які умови пропонували Харлан
Сьогодні 21:10 134
УПЛ. Чорноморець на виїзді переграв Маріуполь у 4 турі
Сьогодні 20:54 208
Горуна: Отримував погрози від незнайомих людей
Сьогодні 20:39 204
Атлас оцінив шанси Усика в бою з Джошуа
Сьогодні 19:54 383
Оголошено розширений список гравців збірної України на вересневі матчі
Сьогодні 18:54 855
Красюк: Усик має перевагу в швидкості перед Джошуа
Сьогодні 16:55 943
Помер дворазовий олімпійський чемпіон
Сьогодні 16:14 6380
Особливості українського футболу: аналіз агентського ринку
Сьогодні 11:47 3486
Підтримай Усика в бою з Джошуа в Лондоні! Візова підтримка та допомога в придбанні квитків
Сьогодні 11:39 11456
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Здохни нарешті, падлюка. Горуна розповів, що йому писали після захисту Магучіх
Здохни нарешті, падлюка. Горуна розповів, що йому писали після захисту Магучіх Valeriy Ruchka
Сьогодні 20:09 230
Український боксер потужно нокаутував італійця у першому раунді
Український боксер потужно нокаутував італійця у першому раунді Valeriy Ruchka
Сьогодні 18:28 726
Українські боксери обмінялися образами в прямому ефірі
Українські боксери обмінялися образами в прямому ефірі Valeriy Ruchka
Сьогодні 17:27 1887
Чоловік Світоліної вразив глядачів на турнірі в Торонто і влаштував скандал
Чоловік Світоліної вразив глядачів на турнірі в Торонто і влаштував скандал Valeriy Ruchka
Сьогодні 15:06 3189
У Росії футбольний коментатор вилаявся матом у прямому ефірі
У Росії футбольний коментатор вилаявся матом у прямому ефірі Valeriy Ruchka
Сьогодні 13:07 1393
Прямі трансляції
Навколо спорту

Гутцайт: Навіть не уявляєте, які умови пропонували Харлан

Сьогодні 21:10 134 0
Міністр прокоментував від'їзд спортсменів з України
Гутцайт: Навіть не уявляєте, які умови пропонували Харлан
#Гутцайт

Джерело - pravda.com.ua.

Багато українських спортсменів мали шанси змінити громадянство за великі гроші.

Про це заявив міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт.

"Багато медалей (12) здобули уродженці України для інших країн. І якщо додати ці медалі до доробку української збірної, то ми точно були б у десятці. Звідси питання: чого нам не вистачає, щоб втримати спортсменів в Україні?

Це ж вибір кожної людини - за кого виступати. Наприклад, коли я в 1992 році виграв Олімпійські ігри вже за Україну, а не СРСР, тоді коштів взагалі не було і ми практично їздили за свої гроші. Збірної по суті не було, тренерів не було, нічого не було.

І я тоді думав, щоб кудись поїхати закордон, вже шукав куди. Але потім крок за кроком, коли наближалася Олімпіада 1996 року в Атланті, тоді вже я вирішив для себе, що тут мої батьки, тут моя Батьківщина, і я буду тільки тут.

Актуально: У ФЛАУ пояснили відсутність особистого тренера Килипко на Олімпіаді в Токіо

Наприклад, ви навіть не уявляєте, які умови пропонували тій же Олі Харлан в іншій країні, не буду говорити, в якій саме. Це мільйони, не гривень, доларів. Але вона залишилась в Україні. Тому що вона бачить себе тільки на Батьківщині.

Важливо: Тренер, якого не пустили на Олімпіаду: Я працюю на пів ставки, 4 тисячі гривень

А хтось, як цей гімнаст з Ізраїлю, він же поїхав туди ще дитиною, і тепер став олімпійським чемпіоном.

Чому виїжджають? Перш за все, тому що бачать себе і своє особисте життя в іншій країні. Ну а що ще тут скажеш?", - зазначив Гутцайт.

Коментарі ()