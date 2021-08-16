Гутцайт: Магучіх через тиск може поїхати з України

Українській стрибунці у висоту Ярославі Магучіх можуть запропонувати змінити громадянство.

Про це розповів міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт.

"Ярослава з 7 років готувалась, постійно в залах. Я вважаю, що в той момент перемоги вона просто була в стані ейфорії, і не дуже відчувала. Я впевнений, що коли вона побачила реакцію, потім все зрозуміла. Напевно, нам треба більше працювати зі спортсменами, щоб вони в стані ейфорії більше себе контролювали.

Але щодо Магучіх можу сказати, що якщо ми не хочемо втратити ще цю спортсменку, щоб потім не говорили, що від нас їдуть спортсмени, то не треба на неї тиснути. Вона повернулася героїнею з бронзовою медаллю з Олімпіади, підняла український прапор. А будемо тиснути, їй запропонують гроші і вона поїде. А потім знову будуть говорити, що винен міністр, президент, що не втримали.

Є така ситуація, всі повинні зробити висновки, і я в тому числі, і рухатись далі", - розповів Гутцайт.