 Гутцайт: Будемо тиснути на Магучіх, їй запропонують гроші і вона поїде | Легка атлетика | Champion.com.ua
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Гутцайт: Магучіх через тиск може поїхати з України

Сьогодні 12:27 727 1
Вадим Гутцайт прокоментував скандальне фото Ярослави Магучіх
Гутцайт: Магучіх через тиск може поїхати з України
#Магучіх

Джерело - pravda.com.ua.

Українській стрибунці у висоту Ярославі Магучіх можуть запропонувати змінити громадянство. 

Про це розповів міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт.

"Ярослава з 7 років готувалась, постійно в залах. Я вважаю, що в той момент перемоги вона просто була в стані ейфорії, і не дуже відчувала. Я впевнений, що коли вона побачила реакцію, потім все зрозуміла. Напевно, нам треба більше працювати зі спортсменами, щоб вони в стані ейфорії більше себе контролювали.

Але щодо Магучіх можу сказати, що якщо ми не хочемо втратити ще цю спортсменку, щоб потім не говорили, що від нас їдуть спортсмени, то не треба на неї тиснути. Вона повернулася героїнею з бронзовою медаллю з Олімпіади, підняла український прапор. А будемо тиснути, їй запропонують гроші і вона поїде. А потім знову будуть говорити, що винен міністр, президент, що не втримали.

Є така ситуація, всі повинні зробити висновки, і я в тому числі, і рухатись далі", - розповів Гутцайт.

Раніше, український каратист Станіслав Горуна своїм постом на підтримку стрибунки у висоту Ярослави Магучіх, яка обіймалася з Марією Ласіцкене, хотів зупинити потік негативу.

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