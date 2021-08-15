Килипко повинна була показувати вищий результат на Олімпіаді - тренер

Українська стрибунки з жердиною Марина Килипко повинна була показувати кращий результат на Олімпійських іграх у Токіо.

Про це розповів особистий тренер спортсменки Віктор Шевцов.

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"Я задоволений її п’ятим місцем на Олімпійських іграх, воно дуже високе. А результатом не дуже задоволений. Вона могла і повинна була показати вищий результат. Як правило, 4,70 м (її особистий рекорд і рекорд України) вона повинна була стрибати", - відзначив Шевцов.