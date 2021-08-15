Тренер, якого не пустили на Олімпіаду: Я працюю на пів ставки, 4 тисячі гривень

За кордоном тренери з легкої атлетики отримують по кілька тисяч доларів за місяць.

Про це розповів тренер українки Марини Килипко Віктор Шевцов.

"Я працюю в штаті у Харківському коледжі фізичної культури (сучасна назва Харківський фаховий коледж спорту). Марина тренується у "Школі вищої спортивної майстерності", там я працюю на пів ставки, 4 тис. грн.

За кордоном тренери в основному працюють у клубах. Тобто такого, як "на пів ставки", у них немає, там інакша система. У нас в країні, якщо студент закінчує вищий навчальний заклад і йде працювати тренером, то у нього зарплата мізерна, в районі 5-7 тис. грн. Але люди не йдуть працювати тренерами за такі гроші. За кордоном тренери отримують по кілька тисяч доларів зарплати на місяць. Принаймні наші тренери, які поїхали працювати за кордон, розповідають", - сказав Шевцов.