За бій Мак-Грегор отримав гонорар у 5 разів більше, ніж Пуар'є

Пуар'є отримав лише 1 млн доларів

Джерело - Чемпіон.

Стали відомі гонорари учасників турніру UFC 264, який відбувся в Лас-Вегасі 11 липня.

Про це повідомляє The Sports Daily.

У головній події Конор Мак-Грегор зламав ногу в кінці першого раунду. Дастіну Пуар'є була присуджена перемога технічним нокаутом.

Конор заробив близько 5 млн доларів (5 млн за виступ і 11 тисяч - заохочувальна виплата). Пуар'є - 1 млн за виступ і 21 тисяча - заохочувальна виплата.

Гілберт Бернс за перемогу над Стівеном Томпсоном отримав 216 тисяч доларів. Шон О'Меллі за перемогу над Крісом Моутінью - 221 тис.