 Напередодні 30-річчя незалежності перша українка на Евересті піднімається на гору-вбивцю | Інше | Champion.com.ua
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Напередодні 30-річчя незалежності перша українка на Евересті піднімається на гору-вбивцю

Сьогодні 15:09 390 0
Рівень смертності при сходженні на К2 становить рекордні 23 відсотки.
Напередодні 30-річчя незалежності перша українка на Евересті піднімається на гору-вбивцю

Джерело - Чемпіон.

Ірина Галай вилетіла до Пакистану, де в складі україно-непальської експедиції зробить спробу піднятися на другу за висотою гірську вершину Землі К2 (Чогорі). Висота К2 - 8 611 метрів, вона розташована в гірській системі Каракорум на північний захід від Гімалаїв. Через надзвичайну складність сходження К2 також називають Дикої горою, а в світі альпіністів - горою-вбивцею. Рівень смертності при сходженні на К2 становить рекордні 23 відсотки. Тобто, сходження кожного четвертого альпініста на К2 закінчуються трагедією.

Втім, Ірину така жахлива статистика не бентежить.

"Я багато років мрію піднятися на К2, - зізнається українка. - У світі альпіністів це вважається більш серйозним досягненням, ніж зійти на Еверест. Це як в боксі - можна виграти Олімпіаду, а можна стати абсолютним чемпіоном світу серед професіоналів. Ми планували організувати сходження в минулому році, але пандемія коронавируса внесла свої корективи. Зате тепер експедицію приурочили до 30-річчя Незалежності України, адже ще жодна українка не була на вершині К2.

У складі експедиції троє українців - Ірина Галай, Дмитро Семеренко (дніпрянин піднявся на Еверест в 2018 році) і відомий фотограф Назарій Кривошеєв, який народився в Коломиї, але останні 15 років живе в Німеччині. Консультант групи - володар професійної нагороди "Золотий льодоруб" Микита Балабанов.

Максим Розенко, Чемпіон

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