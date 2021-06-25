Формула-1 прибрала прапор Росії з календаря сезону-2021

Гран-прі Росії має відбутися з 24 по 26 вересня

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 25 червня, Формула-1 опублікувала оновлений розклад, в якому навпроти дати Гран-прі Росії відсутній прапор країни.

Про це повідомляє пресслужба Формули-1.

При цьому у календарі використовується назва Росія. У календарі додався Гран-прі Туреччини, який відбудеться з 1 по 3 жовтня.

У грудні 2020 року Спортивний арбітражний суд (CAS) виніс рішення у справі Всесвітнього антидопінгового агентства (ВАДА) та Російського антидопінгового агентства (РУСАДА), згідно з яким російські спортсмени не можуть використовувати прапор і гімн країни на чемпіонатах світу і Олімпіадах до 16 грудня 2022 року. Також в зв'язку з рішенням CAS заборонено використовувати символіку Росії і назва країни на змаганнях.

Гран-прі Росії має відбутися з 24 по 26 вересня.