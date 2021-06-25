Формула-1 оголосила про проведення Гран-прі Туреччини

Стамбул прийме команди на своєму стадіоні

Джерело - Чемпіон.

Етап Формули-1 в Стамбулі у 2021 році відбудеться 3 жовтня.

Про це повідомляє пресслужба Формули-1.

Варто зазначити, що на цей день було заплановано старт в Сінгапурі, проте той був скасований через проблеми, викликані тривалою пандемією коронавірусу.

Етап в Туреччині мав відбутися 13 червня замість Гран-прі Канади, проте гонку не змогли провести в намічені терміни через обмеження, пов'язаних з пандемією коронавірусу.

Нагадаємо, останній Гран-прі Франції виграв Макс Ферстаппен.