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Формула-1 оголосила про проведення Гран-прі Туреччини

Сьогодні 16:40 191 0
Стамбул прийме команди на своєму стадіоні
Формула-1 оголосила про проведення Гран-прі Туреччини
Фото Getty Images
#Формула-1

Джерело - Чемпіон.

Етап Формули-1 в Стамбулі у 2021 році відбудеться 3 жовтня.

Про це повідомляє пресслужба Формули-1.

Варто зазначити, що на цей день було заплановано старт в Сінгапурі, проте той був скасований через проблеми, викликані тривалою пандемією коронавірусу.

Етап в Туреччині мав відбутися 13 червня замість Гран-прі Канади, проте гонку не змогли провести в намічені терміни через обмеження, пов'язаних з пандемією коронавірусу.

Нагадаємо, останній Гран-прі Франції виграв Макс Ферстаппен

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