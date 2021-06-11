МОК запропонував провести Олімпійські ігри 2032 року у Брисбені

Брисбен представив сильний план

Джерело - Чемпіон.

Виконком Міжнародного олімпійського комітету (МОК) виступив з пропозицією провести літні Олімпійські ігри 2032 року в Брисбені (Австралія).

Про це повідомляє пресслужба комітету.

Рішення про розгляд Брисбена як основного претендента на проведення Олімпійських ігор було прийнято на основі рекомендації комісії з вибору місця їх проведення. Однак остаточне рішення буде прийнято на робочій сесії МОК в Токіо (Японія).

У пресрелізі МОК наголошується, що Брисбен представив сильний план з використанням 84% вже існуючих і тимчасових спортивних об'єктів. Решта майданчиків будуть здані завчасно і незалежно від місця проведення Ігор, щоб задовольнити потреби швидко зростаючого населення.

Як зазначає МОК, заявка Брисбена має сильну підтримку з боку місцевого уряду і населення і відповідає всім критеріям для початку цільового діалогу щодо проведення Олімпіади 2032 року.

Нагадаємо, у МОК назвали умову скасування Олімпіади в Токіо.