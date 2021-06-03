У МОК назвали умову скасування Олімпіади в Токіо

Сейко Хасімото прокоментувала скасування Олімпіади в Токіо

Олімпіада-2020 буде скасована, якщо ситуація у світі буде настільки важкою, що більшість команд не зможуть приїхати в Японію

Про це розповіла глава оргкомітету Токіо-2020 Сейко Хасімото.

"Ігри неможливо перенести знову. Ми і так вже прийняли значні заходи. Якщо знову відкласти турнір на більш пізній термін, неможливо буде підготувати олімпійські об'єкти. Якщо ситуація в світі буде настільки важкою, що більшість команд не зможуть приїхати, у нас не вийде провести турнір. Це єдина обставина, яка може привести до скасування Олімпіади. Імовірність того, що Ігри відбудуться - 100%", - сказала Хасімото.

Ігри в Токіо повинні відбутися з 23 липня по 8 серпня.

Нагадаємо, понад 80% жителів Японії виступають проти Олімпійських ігор в Токіо.