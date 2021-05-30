 Українські гімнасти виграли два золота на етапі Кубка світу | Гімнастика | Champion.com.ua
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Українські гімнасти виграли два золота на етапі Кубка світу

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Українські гімнасти виграли два золота на етапі Кубка світу
#Кубок світу, #Ковтун, #Чепурний

Джерело - Чемпіон.

Україна здобула дві золоті нагороди на етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики.

Назар Чепурний переміг в опорному стрибку, а Ілля Ковтун завоював золото у вільних вправах.

Кубок світу зі спортивної гімнастики
Фінал, Опорний стрибок
1. Назар Чепурний (Україна) - 14.700
2. Маріан Драгулеску (Румунія) - 14.525
3. Іван Тихонов (Азербайджан) - 14.300
Кубок світу зі спортивної гімнастики
Фінал, Вільні вправи
1. Ілля Ковтун (Україна) - 15.100
2. Сергій Єльцов (Росія) - 14.950
3. Роберт Творогал (Литва) - 14.150

Раніше Варінська завоювала срібло.

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