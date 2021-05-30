Українські гімнасти виграли два золота на етапі Кубка світу

Раніше Варінська завоювала срібло

Джерело - Чемпіон.

Україна здобула дві золоті нагороди на етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики.

Назар Чепурний переміг в опорному стрибку, а Ілля Ковтун завоював золото у вільних вправах.

Кубок світу зі спортивної гімнастики

Фінал, Опорний стрибок

1. Назар Чепурний (Україна) - 14.700 2. Маріан Драгулеску (Румунія) - 14.525 3. Іван Тихонов (Азербайджан) - 14.300

Кубок світу зі спортивної гімнастики

Фінал, Вільні вправи

1. Ілля Ковтун (Україна) - 15.100 2. Сергій Єльцов (Росія) - 14.950 3. Роберт Творогал (Литва) - 14.150

Раніше Варінська завоювала срібло.