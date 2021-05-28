Ласіцкене отримала серйозну травму за два місяці до Олімпіади

Головна конкурентка українок пропустить кілька змагань

Джерело - Чемпіон.

За близько два місяці до старту літніх Олімпійських ігор в Токіо травмувалася росіянка Марія Ласіцкене.

Про це повідомляє ТАСС.

Одна з найбільших надій України на медалі - жіночі стрибки у висоту. Серед лідерів світової легкої атлетики українки Ярослава Магучіх, Юлія Левченко та Ірина Геращенко. Головною їх конкуренткою в боротьбі за золото в секторі вважається росіянка Марія Ласіцкене, якій належить рекордна серія перемог на змаганнях, в яких вона брала участь. Правда, на початку сезону Марія далека від своєї кращої форми, залишаючись без медалей.

І ось тепер надійшла інформація, що вона не виступить на найближчих змаганнях через пошкодження, отриманого під час тренування.