 Ласіцкене отримала серйозну травму за два місяці до Олімпіади | Легка атлетика | Champion.com.ua
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Ласіцкене отримала серйозну травму за два місяці до Олімпіади

Сьогодні 18:10 212 0
Головна конкурентка українок пропустить кілька змагань
Ласіцкене отримала серйозну травму за два місяці до Олімпіади
#Ласіцкене

Джерело - Чемпіон.

За близько два місяці до старту літніх Олімпійських ігор в Токіо травмувалася росіянка Марія Ласіцкене.

Про це повідомляє ТАСС.

Одна з найбільших надій України на медалі - жіночі стрибки у висоту. Серед лідерів світової легкої атлетики українки Ярослава Магучіх, Юлія Левченко та Ірина Геращенко.  Головною їх конкуренткою в боротьбі за золото в секторі вважається росіянка Марія Ласіцкене, якій належить рекордна серія перемог на змаганнях, в яких вона брала участь. Правда, на початку сезону Марія далека від своєї кращої форми, залишаючись без медалей. 

І ось тепер надійшла інформація, що вона не виступить на найближчих змаганнях через пошкодження, отриманого під час тренування.

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